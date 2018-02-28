BiryukovaDisign

Графический дизайн и копирайтинг
Выполню работу любой сложности в области графического/полиграфического дизайна и копирайтинга.
Обработаю и отретуширую фотографии, улучшу качество, сделаю цветокоррекцию, колоризацию.
Создам рисунок по фотографии в стиле масло, в карандашной технике и др.
Вам необходимо сочное оформление социальных сетей? - Вам ко мне!
Нужен дизайн-макет визитной карточки, листовки, брошюры и другой полиграфии? - Я с радостью выполню эту работу)
А также, я напишу для вас продающий текст для сайта или бизнес-аккаунта в социальных сетях.
Подготовлю статью от 95 % уникальности текста!
С полной ответственностью подхожу к работе, не задерживаю сроки сдачи.
Креативность и уникальность на 100%
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