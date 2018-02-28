BiryukovaDisign

Графический дизайн и копирайтинг

Выполню работу любой сложности в области графического/полиграфического дизайна и копирайтинга.

Обработаю и отретуширую фотографии, улучшу качество, сделаю цветокоррекцию, колоризацию.

Создам рисунок по фотографии в стиле масло, в карандашной технике и др.

Вам необходимо сочное оформление социальных сетей? - Вам ко мне!

Нужен дизайн-макет визитной карточки, листовки, брошюры и другой полиграфии? - Я с радостью выполню эту работу)

А также, я напишу для вас продающий текст для сайта или бизнес-аккаунта в социальных сетях.

Подготовлю статью от 95 % уникальности текста!

С полной ответственностью подхожу к работе, не задерживаю сроки сдачи.

Креативность и уникальность на 100%