Шикарный талантливый заказчик, общаться было одно удовольствие, наверное это и было залогом отличного результата по логотипу) Оплата без проблем, будем работать дальше, вот бы еще ваши бискотти попробовать)
Хотел бы отметить работу Галины, я очень доволен исполнением своего заказа.
Галина разработала логотип для моей компании на основе моего видения и предпочтений, добавив невероятный стиль и гармонию исполнения.
Получилось, все именно так, как я и представлялось. Мне очень понравились контактность, гибкость и оперативность этого дизайнера, и особенно чувство стиля, а также цветовая гамма.
Сотрудничество с этим дизайнером было легким, комфортным и продуктивным, т.к. она оперативно реагировала на комментарии, полученные от меня в ходе промежуточных одобрений.
По следующим проектам обязательно буду сотрудничать с Галиной, и, конечно, рекомендовать ее всем моим друзьям.