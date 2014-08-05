Biscotto

Олег Тертычный Biscotto

 
53 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
DS_KORABL
Галина 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Логотип компании
Шикарный талантливый заказчик, общаться было одно удовольствие, наверное это и было залогом отличного результата по логотипу) Оплата без проблем, будем работать дальше, вот бы еще ваши бискотти попробовать)
Хотел бы отметить работу Галины, я очень доволен исполнением своего заказа. Галина разработала логотип для моей компании на основе моего видения и предпочтений, добавив невероятный стиль и гармонию исполнения. Получилось, все именно так, как я и представлялось. Мне очень понравились контактность, гибкость и оперативность этого дизайнера, и особенно чувство стиля, а также цветовая гамма. Сотрудничество с этим дизайнером было легким, комфортным и продуктивным, т.к. она оперативно реагировала на комментарии, полученные от меня в ходе промежуточных одобрений. По следующим проектам обязательно буду сотрудничать с Галиной, и, конечно, рекомендовать ее всем моим друзьям.
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