BiscuitBeast

🤝 Дизайн сделанный на совесть

Использую инструменты: Figma, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и Tilda

Стремлюсь удовлетворить все Ваши пожелания и создавать качественные дизайны сайтов.

На данный момент я собираю портфолио, и буду рад если вы оставите свой отзыв :)

Гарантирую качество: В случае, если были допущены какие-либо ошибки или есть желание что-то подправить, пишите — всё сделаю.

Мне важно, чтобы клиент остался доволен!

Немного о себе:

Давно занимаюсь веб дизайном и для меня это было обычное хобби. Я много практиковался, и решил стать фрилансером и предоставлять свои услуги людям, для подкрепления своих знаний в этой сфере. Ознакомлен с рекомендациями для разработки под IOS (Apple Human Interface Guidelines), со стилем графического дизайна интерфейсов программного обеспечения и приложений, разработанный компанией Google (Material Design), атомарным дизайном (Atomic design). В работе над проектом в первую очередь стремлюсь сделать дизайн максимально удобным для пользователя и удовлетворяющим требованиям заказчика.