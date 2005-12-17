Здравствуйте.
Меня зовут Андрей Сергеевич Коранчук.
Закончил БГУ, факультет – ФПМИ, специальность – математик системный
программист.
Профессионально занимаюсь созданием сайтов, их поддержкой и раскруткой
в Интернете.
Знаю на высоком профессиональном уровне: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS.
Большой опыт в продвижении сайтов в сети: черная и белая раскрутка.
Опыт проектирования сложных DB.
Опыт работы:
С++, MFC, Win32API - 4 года
C#, Java - 1 год
Очень сильная алгоритмическая подготовка.
Делаю сайты любой сложности очень оперативно.
Последние работы: сайт регионального представителя компании GAIN
Capital Group в России – www.pfxtrade.ru; его филиала в Беларуси –
Обещаю профессиональный и ответственный подход к делу.
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