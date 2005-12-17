Здравствуйте.

Меня зовут Андрей Сергеевич Коранчук.

Закончил БГУ, факультет – ФПМИ, специальность – математик системный

программист.

Профессионально занимаюсь созданием сайтов, их поддержкой и раскруткой

в Интернете.

Знаю на высоком профессиональном уровне: PHP, MySQL, JavaScript, HTML, CSS.

Большой опыт в продвижении сайтов в сети: черная и белая раскрутка.

Опыт проектирования сложных DB.

Опыт работы:

С++, MFC, Win32API - 4 года

C#, Java - 1 год

Очень сильная алгоритмическая подготовка.

Делаю сайты любой сложности очень оперативно.

Последние работы: сайт регионального представителя компании GAIN

Capital Group в России – www.pfxtrade.ru; его филиала в Беларуси –

www.pfxby.com

Обещаю профессиональный и ответственный подход к делу.