Bistrovtop

Здравствуйте. Меня зовут Навруз и я руководитель веб-студии"Быстро в ТОП" в Самарканде (Узбекистан).
О нашей студии:
Мы работаем уже более 5 лет. Лишь недавно начали работу через биржи фриланса из-за увеличения персонала. До этого работали лишь с прямыми
рекламодателями.
У нас в команде:
- 1 профессиональный дизайнер с многолетним опытом
- 2 программиста знающие HTML(5), CSS(3), PHP, JQuery и Java
- 1 СЕО-копирайтер
- 1 Спец по рекламным роликам
Наши преимущества:
- Гарантия возврата денег
- Низкие цены
- Высокое качество
Недостатки:
- Не любим сжатые сроки!
Услуги всей команды:
- Создать сайт "под ключ" - 400$
- Наполнить весь сайт СЕО-текстом = договорная
Услуги программистов:
- Вёрстка одной страницы = 25$
- Адаптация одной страницы = 25$
- Сделать шаблон для Wordpress, Drupal, Joomla и прочих движков = 25$ за одну страницу
- Решение одной средней проблемы на Wordpress = 25$
- Вёрстка лендинга = 35$
- Небольшой php скрипт = 35$
Услуги дизайнера:
- Дизайн Главной страницы = 80$
- Дизайн одной внутренней страницы = 40$
- Логотип = 50$ (2-4 вариантов)
- Дизайн лендинга = 80$
- Дизайн одной части сайта (шапка, сайдбар, футер и др.) = 25$
- Мокап вашей компании = 25$ за 3 фотографии
- Анимированный гиф или flash-баннер = 25$ за штуку
- Оформление групп и страниц в ВК, Facebook и Instagram = 40$ за штуку
- 6 иконок для сайта = 25$
- Подбор 100% уникальных картинок = 4$ р за штуку(минимальный заказ 10 штук)
- Профессиональный фотомонтаж одного фото или документа = 25$
Услуги копирайтера:
- Профессиональный продающий текст = 40$ за страницу
- Коммерческое предложение = 25$ за 1000 зн
- Перевод текстов с английского на русский или украинский = 25$ за 4000 зн
- Тексты на английском = 25$ за 4000 зн
Услуги видео монтажника:
- Рекламный дудл-видео вашей компании = 25$ рублей за 10сек
- Интро видео логотипа Full HD = 25$ за 5 сек
- Обработка видео = 25$ за 2 мин