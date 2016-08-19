Bistrovtop

Здравствуйте. Меня зовут Навруз и я руководитель веб-студии"Быстро в ТОП" в Самарканде (Узбекистан).

О нашей студии:

Мы работаем уже более 5 лет. Лишь недавно начали работу через биржи фриланса из-за увеличения персонала. До этого работали лишь с прямыми

рекламодателями.

У нас в команде:

- 1 профессиональный дизайнер с многолетним опытом

- 2 программиста знающие HTML(5), CSS(3), PHP, JQuery и Java

- 1 СЕО-копирайтер

- 1 Спец по рекламным роликам

Наши преимущества:

- Гарантия возврата денег

- Низкие цены

- Высокое качество

Недостатки:

- Не любим сжатые сроки!

Услуги всей команды:

- Создать сайт "под ключ" - 400$

- Наполнить весь сайт СЕО-текстом = договорная

Услуги программистов:

- Вёрстка одной страницы = 25$

- Адаптация одной страницы = 25$

- Сделать шаблон для Wordpress, Drupal, Joomla и прочих движков = 25$ за одну страницу

- Решение одной средней проблемы на Wordpress = 25$

- Вёрстка лендинга = 35$

- Небольшой php скрипт = 35$

Услуги дизайнера:

- Дизайн Главной страницы = 80$

- Дизайн одной внутренней страницы = 40$

- Логотип = 50$ (2-4 вариантов)

- Дизайн лендинга = 80$

- Дизайн одной части сайта (шапка, сайдбар, футер и др.) = 25$

- Мокап вашей компании = 25$ за 3 фотографии

- Анимированный гиф или flash-баннер = 25$ за штуку

- Оформление групп и страниц в ВК, Facebook и Instagram = 40$ за штуку

- 6 иконок для сайта = 25$

- Подбор 100% уникальных картинок = 4$ р за штуку(минимальный заказ 10 штук)

- Профессиональный фотомонтаж одного фото или документа = 25$

Услуги копирайтера:

- Профессиональный продающий текст = 40$ за страницу

- Коммерческое предложение = 25$ за 1000 зн

- Перевод текстов с английского на русский или украинский = 25$ за 4000 зн

- Тексты на английском = 25$ за 4000 зн

Услуги видео монтажника:

- Рекламный дудл-видео вашей компании = 25$ рублей за 10сек

- Интро видео логотипа Full HD = 25$ за 5 сек

- Обработка видео = 25$ за 2 мин