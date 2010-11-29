Логотип для карпового рыболовного магазина Название магазина SPORTFISHING Ниже прикреплена картинка подобных баннеров
- Логотипы и Знаки44 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Выполнить апдейт форума с phpbb2. на phpbb3Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
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Фото-клиент 1: Скрин-Функции: - Снимок участка экрана - Снимок всего экрана - Захват изображения из буфера обмена. 2: Сохранение: - Сохранение скриншота на диск по горячей клавише 3: Размещение программы в авто-запуск вкл/выкл (копирайт http://bitbest.ru/ сайта в программе. ) 4: ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Поисковик торрентов. поиск по торрент трекерам : http://rutor.org/ http://firebit.org/index.php http://opensharing.org/ http://tfile.ru/ http://rutracker.org/forum/index.php http://pirat.ca/forum/index.php Вывод после поиска: название на рус/англ если есть.(активная ссылка на переход на страницу), размер файла, количество сидов, количество пиров, логотип сайта откуда ...Закрыт12 лет назад
Поисковик торрентов. поиск по торрент трекерам : http://rutor.org/ http://firebit.org/index.php http://opensharing.org/ http://tfile.ru/ http://rutracker.org/forum/index.php http://pirat.ca/forum/index.php Вывод после поиска: название на рус/англ если есть.(активная ссылка на переход на страницу), размер файла, количество сидов, количество пиров, логотип сайта откуда взят ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Нужно сделать гаджет под винду для хостинга изображений http://bitbest.ru/ Все функции гаджета уже в коде: Превью: px ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
1: Скрин-Функции: - Снимок участка экрана - Снимок всего экрана - Захват изображения из буфера обмена. 2: Сохранение: - Сохранение скриншота на диск по горячей клавише 3: Размещение программы в авто-запуск вкл/выкл (копирайт http://bitbest.ru/ сайта ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Поисковик торрентов. поиск по торрент трекерам : http://rutor.org/ http://firebit.org/index.php http://opensharing.org/ http://tfile.ru/ http://rutracker.org/forum/index.php http://pirat.ca/forum/index.php Вывод после поиска: название на рус/англ если есть.(активная ссылка на переход на страницу), размер файла, количество сидов, количество ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $200
Требуется найти проблему и решить ее почему перестали быстро отображаться картинки загруженные на хостинг изображений на других сайтах. 1. А так же добавить возможность удаления изображения adminном через админку. 2. переделать при загрузке картинок ...Закрыт13 лет назад
- $100
Требуется програмист который доработает сайт до ума http://bitbest.ru/Закрыт13 лет назад