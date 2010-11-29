Bitbest

Артем Bitbest

 
39 летИзраиль/Хадера
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Фото-клиент

    $50

    Фото-клиент 1: Скрин-Функции: - Снимок участка экрана - Снимок всего экрана - Захват изображения из буфера обмена. 2: Сохранение: - Сохранение скриншота на диск по горячей клавише 3: Размещение программы в авто-запуск вкл/выкл (копирайт http://bitbest.ru/ сайта в программе. ) 4: ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поисковик торрентов.

    $50

    Поисковик торрентов. поиск по торрент трекерам : http://rutor.org/ http://firebit.org/index.php http://opensharing.org/ http://tfile.ru/ http://rutracker.org/forum/index.php http://pirat.ca/forum/index.php Вывод после поиска: название на рус/англ если есть.(активная ссылка на переход на страницу), размер файла, количество сидов, количество пиров, логотип сайта откуда ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поисковик торрентов

    Поисковик торрентов. поиск по торрент трекерам : http://rutor.org/ http://firebit.org/index.php http://opensharing.org/ http://tfile.ru/ http://rutracker.org/forum/index.php http://pirat.ca/forum/index.php Вывод после поиска: название на рус/англ если есть.(активная ссылка на переход на страницу), размер файла, количество сидов, количество пиров, логотип сайта откуда взят ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Гаджет для сайта

    $10

    Нужно сделать гаджет под винду для хостинга изображений http://bitbest.ru/ Все функции гаджета уже в коде: Превью: px ...

    HTML
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Фото-клиент

    $50

    1: Скрин-Функции: - Снимок участка экрана - Снимок всего экрана - Захват изображения из буфера обмена. 2: Сохранение: - Сохранение скриншота на диск по горячей клавише 3: Размещение программы в авто-запуск вкл/выкл (копирайт http://bitbest.ru/ сайта ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поисковик торрентов

    $50

    Поисковик торрентов. поиск по торрент трекерам : http://rutor.org/ http://firebit.org/index.php http://opensharing.org/ http://tfile.ru/ http://rutracker.org/forum/index.php http://pirat.ca/forum/index.php Вывод после поиска: название на рус/англ если есть.(активная ссылка на переход на страницу), размер файла, количество сидов, количество ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется найти проблему и решить ее + доработка

    $200

    Требуется найти проблему и решить ее почему перестали быстро отображаться картинки загруженные на хостинг изображений на других сайтах. 1. А так же добавить возможность удаления изображения adminном через админку. 2. переделать при загрузке картинок ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад