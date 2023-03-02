Мій девіз-якість та швидкість...
Всім привіт!
Мене звати Ірина.
Я проживаю в центрі Європи,в чудовій країні,яка має назву Україна.
З приходом війни в нашу країну,наше життя стало з ніг на голову.Проте ми не здаємось,ми падаємо і знову підіймаємось і ідемо вперед.
Трішки про себе:
-Я творча особистість
-Комунікабельна
-Відповідальна
-Надійна
-Креативна
-Винахідлива
-Уважна
-Справедлива
-Маю лідерський характер.
Досконало володію російською,українською та англійською мовою.На даний час працюю над вдосконаленням польської,французької та танімецької.
Проводжу аналіз текстів,з легкістю пишу статті на цікаві теми.
Маю досвід в перекладаннях,набору та редагування тестів.
Кожну роботу яку роблю,виконую з задоволенням та по совісті.
Буду рада співпрацювати з Вами!