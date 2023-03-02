Мій девіз-якість та швидкість...

Всім привіт!

Мене звати Ірина.

Я проживаю в центрі Європи,в чудовій країні,яка має назву Україна.

З приходом війни в нашу країну,наше життя стало з ніг на голову.Проте ми не здаємось,ми падаємо і знову підіймаємось і ідемо вперед.

Трішки про себе:

-Я творча особистість

-Комунікабельна

-Відповідальна

-Надійна

-Креативна

-Винахідлива

-Уважна

-Справедлива

-Маю лідерський характер.

Досконало володію російською,українською та англійською мовою.На даний час працюю над вдосконаленням польської,французької та танімецької.

Проводжу аналіз текстів,з легкістю пишу статті на цікаві теми.

Маю досвід в перекладаннях,набору та редагування тестів.

Кожну роботу яку роблю,виконую з задоволенням та по совісті.

Буду рада співпрацювати з Вами!