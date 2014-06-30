• Работа с сайтом, cms wordpress, выкладывание на информации, основы HTML, SEO, php, Лендинги • e-mail маркетинг настройка писем, знание justclick.ru, timepad.ru и других. • Редактирование аудио/видео • Поиск и сбор и рассылка информации. • ведение группы ...