Лидогенерация Нужен специалист по трафику. 1 bizcon.su/new-potok/ обеспечить регистрации на лендинг 2 Ведение рассылки в Джастклике
Ассоциация Бизкон bizkon.org (учредители Андрей Парабеллум, Николай Мрочковский, Татьяна Коробейникова, Сергей Савинов)
Мы являемся представителями по СПБ. наш сайт bizcon.su
- $2500Социальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт10 лет назад
- $2500
• Работа с сайтом, cms wordpress, выкладывание на информации, основы HTML, SEO, php, Лендинги • e-mail маркетинг настройка писем, знание justclick.ru, timepad.ru и других. • Редактирование аудио/видео • Поиск и сбор и рассылка информации. • ведение группы ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
Объявляем набор « удаленного Персонального помощника, по работе с он-лайн партнерами» • Работа с сайтом, cms wordpress, выкладывание на информации, основы HTML, SEO, php, Лендинги • e-mail маркетинг настройка писем, знание justclick.ru, timepad.ru и других. • Редактирование ...Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Объявляем набор « удаленного Персонального помощника, по работе с он-лайн партнерами» • Работа с сайтом, cms wordpress, выкладывание на информации, основы HTML, SEO, php, Лендинги • e-mail маркетинг настройка писем, знание justclick.ru, timepad.ru и других. • Редактирование ...Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Объявляем набор на конкурсной основе « удаленного Персонального помощника, по работе с он-лайн партнерами» • Работа с сайтом, cms wordpress, выкладывание на информации, основы HTML, SEO,php, Лендинги • e-mail маркетинг настройка писем, знание justclick.ru ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт10 лет назад