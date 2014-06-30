Bizcon

Станислав Иванов Bizcon

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Ассоциация Бизкон bizkon.org (учредители Андрей Парабеллум, Николай Мрочковский, Татьяна Коробейникова, Сергей Савинов)

Мы являемся представителями по СПБ. наш сайт bizcon.su