Оценка, обучение, презентации

Разрабатываю презентации в Microsoft PowerPoint - оформление материала заказчика и создание презентаций с нуля.

Оценка персонала - от любого количества человек.

Оценка любого сотрудника

Оценка любого человека с точки зрения личностных и профессиональных качеств

Обучение сотрудников дистанционно. Разработка материалов для обучения

Разработка текстов

Я универсальный специалист в сфере работы с персоналом и развития HR бренда.

Могу создать презентацию любого проекта по исходным материалам