Оценка, обучение, презентации
Разрабатываю презентации в Microsoft PowerPoint - оформление материала заказчика и создание презентаций с нуля.
Оценка персонала - от любого количества человек.
Оценка любого сотрудника
Оценка любого человека с точки зрения личностных и профессиональных качеств
Обучение сотрудников дистанционно. Разработка материалов для обучения
Разработка текстов
Я универсальный специалист в сфере работы с персоналом и развития HR бренда.
Могу создать презентацию любого проекта по исходным материалам
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