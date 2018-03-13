Bkkr

Татьяна Ровенская Bkkr

 
26 летРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтинг, как искусство

Занимаюсь копирайтом любой сложности, на любые темы. В приоритете продающие статьи, копирайт, рерайт.

Выполняла заказы для:

Юридического сайта;

Школы иностранных языков;

Сайта мебели

Опыт работы:

SMM (ведение двух мебельных групп вк, инстаграм, твиттер)

SEO (редактор, копирайтер в команде по продвижению сайтов)

Приветствуются творческие заказы, стихи, лирическая проза, сценарии

Быстро и качественно.

Портфолио