Копирайтинг, как искусство
Занимаюсь копирайтом любой сложности, на любые темы. В приоритете продающие статьи, копирайт, рерайт.
Выполняла заказы для:
Юридического сайта;
Школы иностранных языков;
Сайта мебели
Опыт работы:
SMM (ведение двух мебельных групп вк, инстаграм, твиттер)
SEO (редактор, копирайтер в команде по продвижению сайтов)
Приветствуются творческие заказы, стихи, лирическая проза, сценарии
Быстро и качественно.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Поэзия128 просмотров
- Творчество116 просмотров
- Юридические тексты123 просмотра