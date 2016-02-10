BlackGhost

Максим BlackGhost

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Web-дизайнер
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Сверстать html/css шаблон по макета .psd
CSSHTML
С Максимом отлично сработались! Четкая постановка задачи,всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую как хорошего человека и заказчика!
Рекомендую данного верстальщика, как отличного исполнителя, которые не дерет попусту денег. Работу выполнил на ура. Как человек добрый, общительный и очень отзывчивый человек, таких сейчас мало! Грамотно подходит к выполнению задачи, адекватно общается. В общем, рекомендую:)
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