BlackGhost

Рекомендую данного верстальщика, как отличного исполнителя, которые не дерет попусту денег. Работу выполнил на ура. Как человек добрый, общительный и очень отзывчивый человек, таких сейчас мало! Грамотно подходит к выполнению задачи, адекватно общается. В общем, рекомендую:)