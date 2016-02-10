BlackGhost

Нужно доработать сохранение в LocalStorage. На данный момент параметры сохраняются в таком виде: key | value key | value key | value key | value ...
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$25
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- $6Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сверстать 3 макета. Главная и 2 внутренних станицы. Макет: http://i.imgur.com/Xzhsxuh.jpg - Главная страница http://i.imgur.com/OL0RQgk.jpg - Портфолио http://i.imgur.com/6VCt4u3.jpg - Просмотр работ От вас требуется валидная верстка, кроссбраузерность и читабельный код. Указывать цену и сроки.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, нужна услуга по адаптации html/css шаблона на CMS IPBoard Версия IPBoard 3.3.1 Скриншоты: 1. http://www.weblancer.net/download/1141020.png - Главная страница 2. http://www.weblancer.net/download/1140623.png - Вид материалов Указывать: ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
9 лет назад
CSSHTML
С Максимом отлично сработались! Четкая постановка задачи,всегда на связи и оплата без задержек. Рекомендую как хорошего человека и заказчика!
Ответный отзыв
Рекомендую данного верстальщика, как отличного исполнителя, которые не дерет попусту денег. Работу выполнил на ура. Как человек добрый, общительный и очень отзывчивый человек, таких сейчас мало! Грамотно подходит к выполнению задачи, адекватно общается. В общем, рекомендую:)