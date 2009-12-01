BlackPanda

Марианна BlackPanda

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Фотограф-дизайнер

12.2009 - 03.2010 , ООО "АВТОБАЗАР"

Дизайн/мультимедиа/полиграфия

Фотограф - дизайнер

- Фотосъемка на документы

- Художественная фотосъемка

- Художественная обработка фото (ретушь, фотомонтаж, цветокоррекция, кадрирование, реставрация фото).

- Изготовление фотоподарков.

- Разработка дизайна визиток, календарей, приглашений.

- Работа с полиграфией и керамической мастерской.

- Работа с оргтехникой (Копир, ламинат, сканер и т.д.)

09.2006 - 02.2009 , Fujitsu - Siemens Computers GmbH

Информационные технологии/системная интеграция

Секретарь на ресепшн (09.2006-12.2006)

- Распределение входящих звонков;

- Подготовка деловых встреч;

- Организация переговоров;

- Контроль работы курьеров;

- Рассылка корреспонденции;

- Организация встречи посетителей.

09.2006 - 02.2009 , Fujitsu - Siemens Computers GmbH

Информационные технологии/системная интеграция

Ассистент отдела по работе с партнерами (12.2006-04.2007)

- Бронирование билетов и гостиниц;

- Подготовка документов для оформления командировок;

- Оформление деловых документов;

- Контроль документооборота;

- Прием и распределение входящий документации, телефонных звонков

- Организация переговоров;

- Ведение деловой переписки;

- Рассылка корреспонденции;

- Личные поручения руководителя отдела;

- Организация курьерской доставки (Контроль исполнения заявок).

09.2006 - 02.2009 , Fujitsu - Siemens Computers GmbH

Информационные технологии/системная интеграция

Специалист по информативному анализу.(04.2007- 02.2009)

- работа с отчетностью;

- работа с программами SAP, Siebel, Эбис;

- Forecasting;

- Поддержка продаж;

- Подготовка сопроводительной документации.

10.2003 - 06.2004 , ООО «Континенталь»

Оператор на телефоне

- Поиск новых клиентов;

- Развитие клиентской базы;

- Исходящие "холодные" звонки;

- Предоставление информации об услугах компании;

- Решение проблем потребителей.