BlackPanda

12.2009 - 03.2010 , ООО "АВТОБАЗАР"
Дизайн/мультимедиа/полиграфия
Фотограф - дизайнер
- Фотосъемка на документы
- Художественная фотосъемка
- Художественная обработка фото (ретушь, фотомонтаж, цветокоррекция, кадрирование, реставрация фото).
- Изготовление фотоподарков.
- Разработка дизайна визиток, календарей, приглашений.
- Работа с полиграфией и керамической мастерской.
- Работа с оргтехникой (Копир, ламинат, сканер и т.д.)
09.2006 - 02.2009 , Fujitsu - Siemens Computers GmbH
Информационные технологии/системная интеграция
Секретарь на ресепшн (09.2006-12.2006)
- Распределение входящих звонков;
- Подготовка деловых встреч;
- Организация переговоров;
- Контроль работы курьеров;
- Рассылка корреспонденции;
- Организация встречи посетителей.
09.2006 - 02.2009 , Fujitsu - Siemens Computers GmbH
Информационные технологии/системная интеграция
Ассистент отдела по работе с партнерами (12.2006-04.2007)
- Бронирование билетов и гостиниц;
- Подготовка документов для оформления командировок;
- Оформление деловых документов;
- Контроль документооборота;
- Прием и распределение входящий документации, телефонных звонков
- Организация переговоров;
- Ведение деловой переписки;
- Рассылка корреспонденции;
- Личные поручения руководителя отдела;
- Организация курьерской доставки (Контроль исполнения заявок).
09.2006 - 02.2009 , Fujitsu - Siemens Computers GmbH
Информационные технологии/системная интеграция
Специалист по информативному анализу.(04.2007- 02.2009)
- работа с отчетностью;
- работа с программами SAP, Siebel, Эбис;
- Forecasting;
- Поддержка продаж;
- Подготовка сопроводительной документации.
10.2003 - 06.2004 , ООО «Континенталь»
Оператор на телефоне
- Поиск новых клиентов;
- Развитие клиентской базы;
- Исходящие "холодные" звонки;
- Предоставление информации об услугах компании;
- Решение проблем потребителей.