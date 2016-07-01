Black Rabbit – Агентство интернет-маркетинга

Разработка и поисковое продвижение сайтов, размещение контекстной и медийной рекламы.

Запишитесь на тест-драйв рекламы и я приведу 100 первых клиентов бесплатно!

Чем я буду вам полезен:

– Настрою рекламу и приведу посетителей на ваш сайт

– Посмотрю, что стоит улучшить на сайте, чтобы сделать его более продающим. Дам конкретные рекомендации.

– Продвигаю сайты на первые строчки в поисковых системах.

– Постоянно слежу за рекламной кампанией и вношу полезные изменения.

– Регулярно отправляю отчеты о проделанной работе и результатах.

– У меня есть своя команда, которая займется вашим сайтом и рекламой.

Как я помогу вашему бизнесу:

– К вам будут переходить клиенты по рекламе из интернета и оставлять заявки на сайте. Заявки приходят вашим менеджерам, которые превратят их в продажи.

– У вас появится новый сайт. Если сайт уже есть, я поработаю с ним, чтобы он приводил больше клиентов.

– С каждым месяцем вы будете меньше тратить на рекламу и получать больше клиентов.

– Вы можете позвонить мне и узнать, что происходит с сайтом и кампанией и что мы планируем.

Чтобы вы убедились, что со мной удобно работать, я предлагаю тест-драйв. Я привожу на сайт 100 потенциальных клиентов, которые оставят заявки. Если вы довольны качеством работы, мы продолжаем сотрудничество.

Если у вас есть вопросы по составу услуг, технологиям, навыкам и методикам, пишите в личку или на почту. Подробно отвечу на ваше сообщение.

тел.: +7 (499) 110-11-20

тел.: +7 (985) 064-64-00

e-mail: [email protected]

skype: aat2402

сайт: http://blackrabbit.ru/