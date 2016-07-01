Разработка и поисковое продвижение сайтов, размещение контекстной и медийной рекламы.
Запишитесь на тест-драйв рекламы и я приведу 100 первых клиентов бесплатно!
Чем я буду вам полезен:
– Настрою рекламу и приведу посетителей на ваш сайт
– Посмотрю, что стоит улучшить на сайте, чтобы сделать его более продающим. Дам конкретные рекомендации.
– Продвигаю сайты на первые строчки в поисковых системах.
– Постоянно слежу за рекламной кампанией и вношу полезные изменения.
– Регулярно отправляю отчеты о проделанной работе и результатах.
– У меня есть своя команда, которая займется вашим сайтом и рекламой.
Как я помогу вашему бизнесу:
– К вам будут переходить клиенты по рекламе из интернета и оставлять заявки на сайте. Заявки приходят вашим менеджерам, которые превратят их в продажи.
– У вас появится новый сайт. Если сайт уже есть, я поработаю с ним, чтобы он приводил больше клиентов.
– С каждым месяцем вы будете меньше тратить на рекламу и получать больше клиентов.
– Вы можете позвонить мне и узнать, что происходит с сайтом и кампанией и что мы планируем.
Чтобы вы убедились, что со мной удобно работать, я предлагаю тест-драйв. Я привожу на сайт 100 потенциальных клиентов, которые оставят заявки. Если вы довольны качеством работы, мы продолжаем сотрудничество.
Если у вас есть вопросы по составу услуг, технологиям, навыкам и методикам, пишите в личку или на почту. Подробно отвечу на ваше сообщение.
тел.: +7 (499) 110-11-20
тел.: +7 (985) 064-64-00
e-mail: [email protected]
skype: aat2402
сайт: http://blackrabbit.ru/