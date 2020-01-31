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Здравствуйте, я веб дизайнер. Если кратко: разработаю персональный сайт под ключ. Современный и продающий дизайн. Работаю с Photoshop и Figma. Делаю лендинги, одностраничники, интернет-магазины "Создать сайт не сложно. Сложнее всего его сделать цепляющим, проникновенным и продающим. Чтобы это получилось, нужно учитывать сотни факторов, начиная от психологии клиента, заканчивая размером кнопки. Нужен особенный и по - настоящему продающий сайт? Обращайтесь!.