Регистрация
Вход
RU
UA
Заказы
Фрилансеры
Портфолио
Блог
Олег Степанов
Black_Jack
Black_Jack
31 год
Россия
/
Улан-Удэ
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
7 лет назад
1 отзыв
Установка на Modx и адаптивная вёрстка сайтов(под Bootstrap).
Bootstrap
MODX
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
НАСТРОЙКА ФИЛЬТРАЦИИ ТОВАРОВ
111 просмотров
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Матвиенко
1mmortal
28 лет
Украина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
36 отзывов
$50
10 баллов
9 лет назад
Сделать фильтр на MODx
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Предложить заказ
Отправить сообщение
Примеры работ
1
Отзывы заказчиков
1
Свернуть сайдбар