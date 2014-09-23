Black_Jack

Олег Степанов Black_Jack

 
31 годРоссия/Улан-Удэ
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Установка на Modx и адаптивная вёрстка сайтов(под Bootstrap).
BootstrapMODX
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Отзывы заказчиков
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$50
10 баллов
9 лет назад
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