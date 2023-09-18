Black_Rose11

Качественная и быстрая работа!

Приветствую вас на своём аккаунте) Меня зовут Галина и я веб-дизайнер, копирайтер, рерайтер, переводчик (украинский, русский, польский, английский).

Хорошо разбираюсь в офисных программах, в Figma, Tilda. Могу разработать логотип, визитку, брошюру, презентацию, чек-лист, прайс-лист, дизайн сайта.

Занимаюсь саморазвитием, люблю учиться чему то новому, готова работать.

Буду рада сотрудничать!