Black_sky1995

инженер-технолог, конструктор,металллобработка.

Технолог 2 категории инструментально производства. Занимался разработкой УП на станки фрезерной группы и электроэрозионные станки в CAD системе Pro/Engineer, CREO. Отладка программы на станке.

Являюсь конструктором 2 категории инструментально производства, мои

Обязанности: проектирование изделий из пластмасс, проектирование пресс-форм и конструкторской документации к ним, проектирование приспособлений и электродов для использования на электроэрозионном оборудовании прошивного типа.