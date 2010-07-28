Написание авторской музыки

Занимаюсь музыкой довольно давно. Сначала было 9-летнее обучение в музыкальной школе по классу фортепиано, затем 4 года в музыкальном училище по той же специализации, после окончания 5 лет работала по своей специальности, чем и сейчас занимаюсь.

Возможность записывать материал появилась не так давно, так что сейчас активно осваиваю эту область деятельности. Пишу авторскую музыку, делаю минусы, исполняю готовый материал по нотам( фортепианная партитура) и по слуху.