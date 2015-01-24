Здравствуйте коллеги, друзья, заказчики.

Сегодня век интернет технологий., посему многие пытаются найти себя в этом. Одним из таких людей являюсь и я. На сегодняшний день работаю в сфере копирайтинга, наполнения сайтов, а также в сфере front-end development.

Окончил Oracle Academy по этой специализации, поэтому с гордостью сказать, выбирая меня в исполнители, вы получаете качество, профессионализм и главное, отзывчивость и желание работать, создавать для вас качественный продукт.

Итак, предлагаю вернуться к тем преимуществам, которые появляются у Вас, если Вы будете сотрудничать со мной:

-отзывчивость, понимание

-внимание и индивидуальный подход к каждому человеку-гарантийное обслуживание (бесплатно) на протяжении 14 рабочих дней.

-100% уникальность и читабельность каждой статьи.

-соотношение цена/качество на высоком уровне, понимаю, что есть намного выше рейтингом люди, однако я стараюсь сделать все свои работы качественными, уникальными, не имеющими аналогов в сети.

Что я прошу взамен.

-понимания, что я такой же человек, хоть я этого и не допускаю, устанавливая высокие стандарты качества и уникальности для любой из моих работ, однако я также могу ошибиться.

-четкого формирования ТЗ, а также правильной формулировки индивидуальных пожеланий до/во время/после написания материала.

-вежливости

-своевременной и фиксированной оплаты.

С уважением, blacklistfdr из г. Харькова.