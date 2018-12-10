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Знаю все о:
✅правильном питании, свойствах каждого продукта и влияния на организм в соответствии с личными особенностями и гормональным фоном , веду блог о здоровом образе жизни ( практикующий диетолог и спортсмен).
✅физической нагрузке, тренировках, травмах во время тренировок .
✅кофейной индустрии ( тонкости и мелочи в приготовлении, свойства, разновидности . Практикующий и обучающий тренер-бариста).