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Знаю все о:

✅правильном питании, свойствах каждого продукта и влияния на организм в соответствии с личными особенностями и гормональным фоном , веду блог о здоровом образе жизни ( практикующий диетолог и спортсмен).

✅физической нагрузке, тренировках, травмах во время тренировок .

✅кофейной индустрии ( тонкости и мелочи в приготовлении, свойства, разновидности . Практикующий и обучающий тренер-бариста).