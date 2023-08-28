Blackmarpl

Початкуючий фрилансер з бажанням навчитися та зростати

Привіт! Мене звати Владислав. Я є відкритою до нових можливостей та готовою долучитися до світу фрилансу. Як молодий фахівець, моє бажання набувати досвіду та працювати над цікавими проектами надихає мене на розвиток.

Фриланс - це для мене не лише можливість заробляти, а й шанс навчитися нового. Я вірю, що найкращий спосіб вивчати - це через реальні завдання. Ця мотивація драйвує мене ростом та наданням якісних результатів.

Також працюю offline маю досвід в MS office (Exel Word PowerPoint) або в анологічних программах

Але тут хочу вчитися чомусь новому. І виконувати різноманітні завдання.

Я готовий взятися за перше завдання та зробити його на високому рівні. Моє бажання вчитися та вдосконалюватися зробить мене цінним партнером у вашому проєкті.

Чи готові ви обговорити, як ми можемо співпрацювати? З нетерпінням чекаю на вашу відповідь!