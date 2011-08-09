Blackthorn

Образование
2005 – 2010г. Челябинский Государственный Университет
В 2010 окончила факультет лингвистики и перевода, специальность «Перевод и переводоведение». Выпускник кафедры «Теория и практика английского языка».
2010 г. Аспирант кафедры «Теория и практика английского языка»
Иностранные языки
Английский язык: свободный разговор, чтение, перевод текстов
Немецкий язык: чтение и перевод текстов со словарем
Владение персональным компьютером
Свободно владею персональным компьютером как пользователь.
Личные качества
Работоспособность, обучаемость, дисциплинированность, ответственность, любовь к профессии.
Выполнение курсовых, контрольных работ, рефератов, дипломов по дисциплинам:
Общее языкознание
История лингвистических учений
Стилистика английского языка
Теоретическая грамматика английского языка
Зарубежная литература
Перевод и переводоведение (английский язык)
Стилистика русского языка и культура речи
Историческая грамматика
Прикладная лингвистика