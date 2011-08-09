Blackthorn

Образование

2005 – 2010г. Челябинский Государственный Университет

В 2010 окончила факультет лингвистики и перевода, специальность «Перевод и переводоведение». Выпускник кафедры «Теория и практика английского языка».

2010 г. Аспирант кафедры «Теория и практика английского языка»

Иностранные языки

Английский язык: свободный разговор, чтение, перевод текстов

Немецкий язык: чтение и перевод текстов со словарем

Владение персональным компьютером

Свободно владею персональным компьютером как пользователь.

Личные качества

Работоспособность, обучаемость, дисциплинированность, ответственность, любовь к профессии.

Выполнение курсовых, контрольных работ, рефератов, дипломов по дисциплинам:

Общее языкознание

История лингвистических учений

Стилистика английского языка

Теоретическая грамматика английского языка

Зарубежная литература

Перевод и переводоведение (английский язык)

Стилистика русского языка и культура речи

Историческая грамматика

Прикладная лингвистика