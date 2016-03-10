Разносторонний и много чего умеющий студент!

Учусь на звукорежиссера, поэтому работа, связанная со звуком была бы наиболее интересна. Также имею представление о видеомонтаже, работаю с Pro Tools и Final Cut соответственно.

В данный момент имею постоянную волонтерскую практику на Радио Будь, вот уже полгода являюсь там звукорежиссером. Раньше занималась как прямыми эфирами, так и монтажом записных рубрик, сейчас исключительно провожу прямые эфиры.

Работать хочу много и быстро, нуждаюсь в деньгах и труде!)