Транскрибация аудио и фото, корректура текстов

Заканчиваю 4 курс по специальности "Психология". Отлично владею русским и украинским языками, привыкла печатать объемные тексты, править и вычитывать их. Пишу художественную и академическую литературу, могу предоставить фрагменты текстов.

"Чёрная лента":

https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_1056

"Наивные дети...":

https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_355

"Добро пожаловать в Триест":

https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_377

Могу: