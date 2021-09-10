Транскрибация аудио и фото, корректура текстов
Заканчиваю 4 курс по специальности "Психология". Отлично владею русским и украинским языками, привыкла печатать объемные тексты, править и вычитывать их. Пишу художественную и академическую литературу, могу предоставить фрагменты текстов.
"Чёрная лента":
https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_1056
"Наивные дети...":
https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_355
"Добро пожаловать в Триест":
https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_377
Могу:
- Корректировать текст, исправляя орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки.
- Писать отзывы, художественные тексты, академическую литературу в области психологии;
- Транскрибировать аудио и фото, писать субтитры на русском и украинском языках;
- Перефразировать предложения без потери первоначального смысла;