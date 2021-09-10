Blaumeux

Евгения Blaumeux

 
23 годаУкраина/Житомир
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Транскрибация аудио и фото, корректура текстов

Заканчиваю 4 курс по специальности "Психология". Отлично владею русским и украинским языками, привыкла печатать объемные тексты, править и вычитывать их. Пишу художественную и академическую литературу, могу предоставить фрагменты текстов.

"Чёрная лента":

https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_1056

"Наивные дети...":

https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_355

"Добро пожаловать в Триест":

https://vk.com/blaumeuxlovesindeux?w=wall-189145658_377

Могу:

  • Корректировать текст, исправляя орфографические, грамматические и пунктуационные ошибки.
  • Писать отзывы, художественные тексты, академическую литературу в области психологии;
  • Транскрибировать аудио и фото, писать субтитры на русском и украинском языках;
  • Перефразировать предложения без потери первоначального смысла;
Связаться со мной: [email protected]