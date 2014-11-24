дизайнер, звукорежиссер, музыкант

Пак Михаил Эдуардович

Электронная почта: [email protected]

Дата рождения: 21.08.1989 г., (22 года)

Семейное положение: холост, детей нет.

Образование: Алматинский университет энергетики и связи, ТЭФ, кафедра ПТЭ, 2006 г. – 2012 г.

Опыт работы:

По специальности опыта работы не имею.

2007 г. – 2008 г.

Call Centre Sanatel, оператор call - центра

Основные обязанности:

• Оформление заявок на подключение Megaline

• Оказание помощи при проблемах с интернетом

2008 г. – 2009г.

Молодежный центр «Энтел», DJ

Основные обязанности:

• Коммутация, настройка оборудования

• Проведение дискотек и различных праздничных мероприятий

2011 г. – 2012г.

Студия звукозаписи «Имран», звукорежиссер

Основные обязанности:

• Коммутация и настройка оборудования

• Запись и обработка вокала

• Сведение

• Мастеринг

• Работа с видео, аудио монтажем

2012г.

ТОО «Алейрон»

Основные обязанности:

• Разработка дизайна полиграфической продукции

• Разработка фирменного стиля

• Верстка

• Предпечатная подготовка

Дополнительная информация:

Основные навыки:

• Знание графических редакторов Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Illustrator

• Подключение и настройка сети интернет

• Построение и настройка локальной сети

• Знание пакета MS Offiice

• Уверенный пользователь сети интернет

• Знание аудио редакторов Cubase 5, Nuendo, Wavelab, Adobe Audition

• Знание видео редакторов Vegas, Pinnacle Studio, Virtual Dub

• Сборка и настройка ПК

• Инсталляция различного рода ПО

Иностранный язык – английский (могу проходить интервью).

Личные качества:

работоспособность, настойчивость, целеустремленность, тщательность, аккуратность, внимательность при работе, креативность.