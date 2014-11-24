Пак Михаил Эдуардович
Электронная почта: [email protected]
Дата рождения: 21.08.1989 г., (22 года)
Семейное положение: холост, детей нет.
Образование: Алматинский университет энергетики и связи, ТЭФ, кафедра ПТЭ, 2006 г. – 2012 г.
Опыт работы:
По специальности опыта работы не имею.
2007 г. – 2008 г.
Call Centre Sanatel, оператор call - центра
Основные обязанности:
• Оформление заявок на подключение Megaline
• Оказание помощи при проблемах с интернетом
2008 г. – 2009г.
Молодежный центр «Энтел», DJ
Основные обязанности:
• Коммутация, настройка оборудования
• Проведение дискотек и различных праздничных мероприятий
2011 г. – 2012г.
Студия звукозаписи «Имран», звукорежиссер
Основные обязанности:
• Коммутация и настройка оборудования
• Запись и обработка вокала
• Сведение
• Мастеринг
• Работа с видео, аудио монтажем
2012г.
ТОО «Алейрон»
Основные обязанности:
• Разработка дизайна полиграфической продукции
• Разработка фирменного стиля
• Верстка
• Предпечатная подготовка
Дополнительная информация:
Основные навыки:
• Знание графических редакторов Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe InDesign, Adobe Illustrator
• Подключение и настройка сети интернет
• Построение и настройка локальной сети
• Знание пакета MS Offiice
• Уверенный пользователь сети интернет
• Знание аудио редакторов Cubase 5, Nuendo, Wavelab, Adobe Audition
• Знание видео редакторов Vegas, Pinnacle Studio, Virtual Dub
• Сборка и настройка ПК
• Инсталляция различного рода ПО
Иностранный язык – английский (могу проходить интервью).
Личные качества:
работоспособность, настойчивость, целеустремленность, тщательность, аккуратность, внимательность при работе, креативность.