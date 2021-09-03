Blazti

Берта Бутаева Blazti

 
24 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Таргетолог

Профессиональные навыки: 

  • Запуск таргетированной рекламы в Facebook, «ВКонтакте», Instagram, TikTok и на платформе myTarget
  • Анализ трафика с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics
  • Подсчёт конверсий для разных объектов продвижения
  • Настройка ретаргетинга и событий
  • Сбор аудитории с помощью Target Hunter и Pepper.Ninj
  • Анализ аудитории и конкурентов
  • Разработка креативов для рекламных кампаний
  • Автоматизация рекламных кампаний
  • Создание стратегий продвижения
  • Создание интеллект-карты
  • Оптимизация рекламы
  • Продвижение мобильных приложений через соцсети