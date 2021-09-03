Таргетолог
Профессиональные навыки:
- Запуск таргетированной рекламы в Facebook, «ВКонтакте», Instagram, TikTok и на платформе myTarget
- Анализ трафика с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics
- Подсчёт конверсий для разных объектов продвижения
- Настройка ретаргетинга и событий
- Сбор аудитории с помощью Target Hunter и Pepper.Ninj
- Анализ аудитории и конкурентов
- Разработка креативов для рекламных кампаний
- Автоматизация рекламных кампаний
- Создание стратегий продвижения
- Создание интеллект-карты
- Оптимизация рекламы
- Продвижение мобильных приложений через соцсети
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