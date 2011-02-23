Разработка на Microsoft .NET, ASP.NET

Я представляю команду «СтэдиКом» – команду профессиональных аналитиков и программистов. Мы занимаемся:

— созданием корпоративных систем различной сложности;

— аудитом программных систем и информационного окружения компании;

— консалтингом в области IT-технологий:

— тестированием и верификацией программного обеспечения.

Основными технологиями, которые компания использует при разработке программного обеспечения, являются технологии компании Microsoft: MS .NET 2.0/3.5/4.0, MS SQL Server 2005/2008, де-факто являющиеся стандартом разработки корпоративных приложений, а также интернет-технологии MS ASP.NET, XML-technologies, HTML, CSS, AJAX, JavaScript, ExtJs.

Дополнительно используются следующие технологии и инструментальные средства: .NET Remoting, InterSystems Caché, Oracle, картография компании «Киберсо», QUIK, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe InDesign.