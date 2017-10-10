Профессиональный перевод с/на английский, русский, украинский

CV

ФИО Бузулук Андрей Станиславович

Дата рождения 24 июня 1976 года

Семейное положение Женат, сын 6 лет

Образование С 1993 по 1998 гг. учился в Горловском Педагогическом Институте Иностранных Языков, получил специальность «Английский и французский язык и перевод»

Опыт работы 1998 г. СП «Харис», коммерческий агент (продажа строительных материалов).

1999-2000 гг. СП ООО «Трансфэр», референт-переводчик (устный и письменный перевод, деловая переписка).

С 2000 г. по 2002 г. ЗАО ММЗ «Истил Украина», старший переводчик (устный и письменный перевод технической, юридической, экономической документации, финансовой отчетности).

С 2002 по 2004 гг. ООО «ДПА» (производство полимерной упаковки), специалист ВЭД отдела снабжения. Направление – краска и составляющие для флексографской печати. (Обязанности - осуществление прямых поставок из-за рубежа, контроль над импортом продукции, отслеживание грузов, финансовый учет, ведение баланса с поставщиками, работа с экспортно-импортной документацией, маркетинговые исследования, первичная бухгалтерия, ведение отчетов).

С декабря 2004 по май 2006 года – переводчик независимой международной инспекции “Moody International” на Харцызском трубном заводе (устный и письменный перевод).

С июня 2006 по март 2007 года главный редактор английской версии интернет - издания «Комитет Избирателей Донбасса». www.zadonbass.org (письменный перевод аналитических материалов и новостей).

С марта 2007 года и по настоящий момент – ООО «Метинвест Холдинг» (переводчик)

Умения и навыки ПК – опытный пользователь (Windows, пакет Microsoft Office, Internet Explorer, Outlook Express, 1C Бухгалтерия).

Иностранный язык – Английский (свободное владение)

Водительское удостоверение В,С (стаж 1 год).

Контактный телефон (067) 7553147

E-mail [email protected]