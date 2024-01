Веб-разработчик/web-developer

RU

Добрый день, меня зовут Тимофей. Я веб-разработчик со стажем 1.5 года.

Умею работать с wordpress. Знаю php/js/html/css.

Также могу работать с базами данных.

Моё главное качество ответственность.

Пример: https://ohrana-truda.pro/ (2.5 недели)

EN

Good afternoon, my name is Timofey. I am a web-developer with 1.5 years of experience.

I know how to work with wordpress. I know php/js/html/css.

I can also work with databases.

My main quality is responsibility.

Example: https://ohrana-truda.pro / (2.5 weeks)