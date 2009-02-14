Blin_Clinton

2003-2004 курсы при Киевском международном университете по дисциплинам : правоведение, украинский язык, английский язык
09.2004- 07.20007 Национальный университет «Киево-Могилянская академия». факультет гуманитарных наук, специальность история (стационар)
01.2008-2009 – Национальный университет им.В.Н.Каразина г.Харьков. исторический факультет (заочное отделение)
2008-2011 – Киевский Национальный Авиационный университет. Институт последипломного образования. Специальность перевод
2007-2008 Курсы ЕШКО «Основы туристического бизнеса»
ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ
Украинсикй, русский – родные
Английский уровень Upper-Intermediate, письменный и разговорный
ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА
Опытный пользователь ПК (ОП Windows, Microsoft Office, Internet, Outlook-Exspress, Internet-Explorer, Opera, Mozila)
ИНТЕРЕСЫ, ХОББИ: фитнесс, хореография, здоровый образ жизни, питание, история, культура, этнология, туризм, мода и красота