Blin_Clinton

Оксана Ермоленко Blin_Clinton

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад

2003-2004 курсы при Киевском международном университете по дисциплинам : правоведение, украинский язык, английский язык

09.2004- 07.20007 Национальный университет «Киево-Могилянская академия». факультет гуманитарных наук, специальность история (стационар)

01.2008-2009 – Национальный университет им.В.Н.Каразина г.Харьков. исторический факультет (заочное отделение)

2008-2011 – Киевский Национальный Авиационный университет. Институт последипломного образования. Специальность перевод

2007-2008 Курсы ЕШКО «Основы туристического бизнеса»

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Украинсикй, русский – родные

Английский уровень Upper-Intermediate, письменный и разговорный

ЗНАНИЕ КОМПЬЮТЕРА

Опытный пользователь ПК (ОП Windows, Microsoft Office, Internet, Outlook-Exspress, Internet-Explorer, Opera, Mozila)

ИНТЕРЕСЫ, ХОББИ: фитнесс, хореография, здоровый образ жизни, питание, история, культура, этнология, туризм, мода и красота