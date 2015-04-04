BlindBeast

Переводы, вёрстка, инжиниринг

Переводы с английского языка на русский

Выполню качественно и в срок переводы как технической документации и статей, так и художественных текстов. Опыт переводов более 7 лет.

Вёрстка HTML/CSS

Кроссбраузерная валидная HTML/CSS-вёрстка (в том числе HTML5 и CSS3), максимально понятный и логичный код. Фиксированная и резиновая вёрстка.

Инжиниринг

Разработка моделей и чертежей различных конструкций. Опыт работы в машиностроении более 9 лет. Работа в системе Siemens NX.