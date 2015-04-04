BlindBeast

Переводы, вёрстка, инжиниринг
Переводы с английского языка на русский
Выполню качественно и в срок переводы как технической документации и статей, так и художественных текстов. Опыт переводов более 7 лет.
Вёрстка HTML/CSS
Кроссбраузерная валидная HTML/CSS-вёрстка (в том числе HTML5 и CSS3), максимально понятный и логичный код. Фиксированная и резиновая вёрстка.
Инжиниринг
Разработка моделей и чертежей различных конструкций. Опыт работы в машиностроении более 9 лет. Работа в системе Siemens NX.
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