Ландшафтный архитектор, художник, член нескольких художественных ассоциаций.

Меня зовут Блохина Дарья, я являюсь ландшафтным архитектором, художником-монументалистом, членом АХБИ, членом АСРКиИ "Творческий союз" и членом ассоциации художников-пленеристов.

В 2022 году окончила МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности "Ландшафтная архитектура и садово-парковое строительство" с отличием. Проходила практику на таких объектах как реабилитационный центр Сколково и в организации городского благоустройства и озеленения в городе Королёв.В 2023 году окончила МГХПА им. С.Г. Строганова по специальности "Монументально-декоративное искусство (Живопись)".Навыки работы с такими программами как AutoCAD, Photoshop, так же знания в области Digital рисунка, ручного рисунка и скетчинга различными материалами(тушь, маркеры, акварель и тд.). Навыки визуализации и работы в SketchUP. Умение создания и составления композиционных решений и генеральных планов, разбивочных чертежей, ассортиментных ведомостей.Умение слушать и слышать людей и их пожелание, навыки коммуникации с ними и работы в больших коллективах, быстрое обучение новым программам и техникам.