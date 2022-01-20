Копирайтинг

«Любой человек должен уметь менять пеленки, планировать вторжения, резать свиней, конструировать здания, управлять кораблями, писать сонеты, вести бухгалтерию, возводить стены, вправлять кости, облегчать смерть, исполнять приказы, отдавать приказы, сотрудничать, действовать самостоятельно, решать уравнения, анализировать новые проблемы, побросать навоз, программировать компьютеры, вкусно готовить, хорошо сражаться, достойно умирать.

Специализация — удел насекомых.»

Роберт Хайнлайн

Копипаста — намек на обширность возможных тематик в работе и шанс дискредитировать себя заранее :) Справедливости ради стоит отметить, что легко и непринужденно обхожусь без нее. Не идеальна, есть куда стремиться и в чем оттачивать мастерство, но предпочитаю объяснительно-иллюстрированные и исследовательские методы обучения. К ремеслу стараюсь подходить с уважением, вникать в глубинную суть вопроса и предоставлять исчерпывающую информацию, даже если речь идет о подборе мисочки для хомячка :)