BloodyMary

Милослава Пятак BloodyMary

 
35 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Переводчик, автор статтей,

ЦЕЛИ

Карьерный рост, самообразование, расширение кругозора

ОБРАЗОВАНИЕ

Винницкий торгово-экономический институт

Менеджер внешнеэкономической деятельности (специалист)

2010

Винницкий государственный педагогический университет

Институт иностранных языков

Учитель английского языка и зарубежной литературы (магистр)

2010

Центр деловых иностранных языков при ВТЭИ

Переводчик английского и немецкого языков, бакалавр

2008

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Первые Киевские курсы иностранных языков - переводчик английского языка - 2004

Курсы польского языка - 2008

ОПЫТ РАБОТЫ

Переводческое агентство - переводчик английского языка - 2009

Брачное агентство - переводчик английского языка - 2009-2010

Работа в общественных организациях - молодежный центр «Форум», Винницкая благотворительная организация «Бригантина», Всеукраинский проект «Студенческая республика».

Языки:

Английский - свободно

Русский - свободно

Немецкий - разговорный

Польский - со словарем