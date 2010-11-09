BloodyMary

ЦЕЛИ
Карьерный рост, самообразование, расширение кругозора
ОБРАЗОВАНИЕ
Винницкий торгово-экономический институт
Менеджер внешнеэкономической деятельности (специалист)
2010
Винницкий государственный педагогический университет
Институт иностранных языков
Учитель английского языка и зарубежной литературы (магистр)
2010
Центр деловых иностранных языков при ВТЭИ
Переводчик английского и немецкого языков, бакалавр
2008
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Первые Киевские курсы иностранных языков - переводчик английского языка - 2004
Курсы польского языка - 2008
ОПЫТ РАБОТЫ
Переводческое агентство - переводчик английского языка - 2009
Брачное агентство - переводчик английского языка - 2009-2010
Работа в общественных организациях - молодежный центр «Форум», Винницкая благотворительная организация «Бригантина», Всеукраинский проект «Студенческая республика».
Языки:
Английский - свободно
Русский - свободно
Немецкий - разговорный
Польский - со словарем