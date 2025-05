Дизайнер/иллюстратор. Профессионал 2d,3d работ ,а так же создатель логотипов для компаний, пиксель артов, стикеров, фонов и обложек для соц.сетей.

Профессионал 2d,3d работ ,а так же создатель логотипов для компаний, пиксель артов, стикеров, фонов и обложек для соц.сетей. Закончила курсы на skill box, более 8 лет опыта в рисовании, так же рисовала пару работ в nft коллекции Goatepes girl. Имею хороший опыт в nft работах, мои работы брали wl во многих западных проектах. Уровень английского B2

Professional 2d,3d works, as well as the creator of logos for companies, pixel art, stickers, backgrounds and covers for social networks. She completed courses on the skill box, more than 8 years of experience in drawing, she also drew a couple of works in the nft collection of Goatepes girl. I have good experience in nft works, my works were taken by wl in many western projects. English level B2