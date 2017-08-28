Bluebirddesign

Bluebird design studio international

Привет всем профессионалам! Меня зовут Наталья, я владелец компании "Bluebird design studio international". Компания только открывается по этому работы будет много. Я сама графический дизайнер, фотограф и программист по образованию, по этому я разбираюсь в качественном дизайне и качестве продукции. На данном этапе компания производит книги для детей, энциклопедии и т.д. В предстоящих работах будет нужен переводчик/копирайтер, а так же грамотное редактирование текста на английском языке. Возможна работа на постоянной основе.