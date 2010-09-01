Любые студенческие работы по юриспруденции и гуманитарным дисциплинам.
Более 5 лет пишу работы для студентов по юридическим и гуманитарным дисциплинам.
Выполненная мною работа всегда сделана в срок, полностью соответствует требованиям заказчика и имеет высокую степень уникальности.
Я всегда вношу любые поправки по требованию НР до момента сдачи работы.
На сайте я новичок, поэтому первое время работаю по сниженным расценкам. Ловите момент ;))
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