Web-программист

Языки и технологии:

ASP.NET, AJAX, DHTML, Javascript, CSS, XML, SQL, C#, DIV`ная вёрстка

При необходимости:

VB.NET, ASP и MySQL

Места работы:

Июль 2008 — текущее время. Компания Pluritech (Бельгия) http://pluritech.com/

Должность: WEB разработчик

Проекты:

Bonas www.bonasgroup.com модификация работы календаря, модификация некоторых других страниц. И www.bonas.in

http://pluritech.pluritech.com – все работы кроме разработки дизайна

http://amice.pluritech.com/ - все работы кроме разработки дизайна

http://dynafisc.pluritech.com - все работы кроме разработки дизайна

Страница с графиком http://www.synagra.be/ned/markt.aspx?lID=2&page=graph

http://www.efpme.be/ - редизайн сайта, конвертация шаблонов для перехода на joomla 1.5

В общем то на php я не пишу, но пришлось.

http://desktopanywhere.pluritech.com - все работы кроме разработки дизайна

Некоторые другие работы.

Май 2003 года — июль 2008. Компании ООО «Алайт» и ООО «А. Системс Интернет» www.actis.ru, последние 2.5 года работал удалённо.

Должность: WEB разработчик

Проекты:

www.epson.ru и его партнёрская зона. Редизайн в 2003-2004

http://www.canon.ru/canonbonusclub/ Создание и доработка 2003г.-2006г.

Дорабатывал базовую конструкцию, позже участвовал в доработках.

Внутренние сайты компании Вымпелком (Beeline): Roaming и Roamingsearch (тарифицирование междугороднего и международного роуминга), SDORP (обслуживание сервисных центров по ремонту телефонных аппаратов)

С 2002г являлся ведущим программистом проектов Roaming и SDORP, Roamingsearch.

Производил доработку системы Roaming для использования в Казахстане.

Вспомогательные системы для Microsoft polygon2003 и polygon2005 (анкетирование, учёт пользователей)

Небольшое участие в доработках в 2003г. и самостоятельная разработка анкетирования в 2005г.

В этом году в основном занимался внутренними сайтами для управления рабочим процессом и перспективной разработкой новой библиотеки для back-office.

Май 2001 года - декабрь 2002 года. Компания "Домашняя кухня", город Рязань, Россия.

Должность: разработчик программ для бухгалтерии и системный администратор.

Проекты:

разработка системы учёта товаров и затраченного времени.

автоматизация таблиц Excel

Ещё проекты:

www.hlebosol.com