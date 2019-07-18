Образование:
Дальневосточный Федеральный Университет 2008-2013гг.
Специальность: "Электроснабжение"
Квалификация: "Инженер"
Средний бал зачетной книжки: 4,8.
Мой основной опыт работы:
1)ООО «Дальневосточнаяэнергетическаякомпания инноваций»
Должность: инженер проектной группы.
Время работы: 3,5 года
Обязанности: проектирование, монтаж, систем охранной, пожарнойсигнализаци, оповещения(СОУЭ), электроснабжения, электроосвещения.
Обслуживание проектированиесистем охранной, пожарной сигнализации, оповещения. Администрирование
корпоративных сетей, обслуживание оргтехники. Монтаж, подключение и настройка
сетевого оборудования.
Объекты обслуживания и проектирования: Восновном коммерческие объекты.
2)Фриланс. Индивидуальный предприниматель.
Проектировщик системавтоматической пожарной сигнализаци, оповещения(СОУЭ).
Время работы: октябрь 2017-настоящее время
Объекты проектирования: Государственные общеобразовательные учреждения.
Мои профессиональные навыки:
Опытный пользователь ПК. Работа в программах пакета MS Office, Acrobat, Photoshop, Autocad.
Постоянно стремлюсь к изучению возможностей программы и оптимизации своего рабочего процесса. В своей
работе применяю динамические блоки, автоматическую нумерацию элементов
чертежей, автоматические спецификации, автоматические экспликации.
Водительское удостоверение.кат В. Постоянный стаж с 2009 года.
Личностные и профессиональные качества:
Аналитический склад ума, обучаемость, целеустремлённость, добросовестность, стрессоустойчивость, аккуратность, исполнительность, доброжелательность,коммуникабельность.
Зарегистрированкак индивидуальный предприниматель. Возможен безналичный расчет.
Что я ищу: Удаленную работу со стабильным заработком близкую к сфере моей деятельности, но и с возможностью
расширения спектра проффесиональных навыков. С удовольствием бы освоил
проектирование других слаботочных систем под чьим-нибудь наставничеством.