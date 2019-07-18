Выполню проект электроснабжения вашего дома, квартиры. Сделаю за проекты АПС, ЭО, ЭМ, ЭС как субподрядчик для вашей компании.

Образование:

Дальневосточный Федеральный Университет 2008-2013гг.

Специальность: "Электроснабжение"

Квалификация: "Инженер"

Средний бал зачетной книжки: 4,8.

Мой основной опыт работы:

1) ООО «Дальневосточнаяэнергетическаякомпания инноваций»

Должность: инженер проектной группы.

Время работы: 3,5 года

Обязанности: проектирование, монтаж, систем охранной, пожарнойсигнализаци, оповещения(СОУЭ), электроснабжения, электроосвещения.

Обслуживание проектированиесистем охранной, пожарной сигнализации, оповещения. Администрирование

корпоративных сетей, обслуживание оргтехники. Монтаж, подключение и настройка

сетевого оборудования.

Объекты обслуживания и проектирования: Восновном коммерческие объекты.

2) Фриланс. Индивидуальный предприниматель.

Проектировщик системавтоматической пожарной сигнализаци, оповещения(СОУЭ).

Время работы: октябрь 2017-настоящее время

Объекты проектирования: Государственные общеобразовательные учреждения.

Мои профессиональные навыки:

Опытный пользователь ПК. Работа в программах пакета MS Office, Acrobat, Photoshop, Autocad.

Постоянно стремлюсь к изучению возможностей программы и оптимизации своего рабочего процесса. В своей

работе применяю динамические блоки, автоматическую нумерацию элементов

чертежей, автоматические спецификации, автоматические экспликации.

Водительское удостоверение.кат В. Постоянный стаж с 2009 года.

Личностные и профессиональные качества:

Аналитический склад ума, обучаемость, целеустремлённость, добросовестность, стрессоустойчивость, аккуратность, исполнительность, доброжелательность,коммуникабельность.

Зарегистрированкак индивидуальный предприниматель. Возможен безналичный расчет.

Что я ищу: Удаленную работу со стабильным заработком близкую к сфере моей деятельности, но и с возможностью

расширения спектра проффесиональных навыков. С удовольствием бы освоил

проектирование других слаботочных систем под чьим-нибудь наставничеством.