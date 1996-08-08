Рекламный дизайнер, Креатор, писатель, поэт, художник, (много красивых слов), а ещё мама говорит, что я красивый. Вообщем готов творить на благо вам.

Думаю, это будет куда лучше обычного рассказа о себе:

ИФ: Владимир Базыкин

Пол: мужской

Возраст: 23

Дата рождения: 08.08.1996.

Место рождения: Москва, Россия.

Родители: Сергей и Ирина

Умение: убеждение

Родители:

Сергей - Человек прямой характером, но добрый душой. Всегда был и остается на своей волне. Никогда не давил на главного героя этой истории и не запрещал что либо, давая свободу выбора, но подкидывая советы и пищу для размышлений. Воспитал в сыне рациональность выбора меньшего из двух зол и спокойствие в любых ситуациях, научил любить и ценить всем сердцем самых родных, и тем же сердцем подавлять ненавистных.

Ирина - Маленькая, тихая и приятная женщина, не теряющая красоты и элегантности с возрастом. В прошлом профессиональная рок-н-ролльщица (парный акрабатический). Её изумительная еда дала маленькому Вове понимание того, что за хорошую пищу можно и горы свернуть. Она вкусно готовит (впрочем, как каждая мама - каждому ребёнку). От неё Вова унаследовал свою грань тонкого юмора и непонимание некоторых шуток "на серьёзных щах", а так же умение вовремя промолчать.

Сестра Варвара - Младшенькая и этим всё сказано. Заводная девочка с ангельскими глазками и дьявольской улыбкой. Детская ревность родителей к ней, доходящая до истерик, раннее понимание фразы "Хочешь жить - умей вертеться", ссоры, стычки и тд. Вообщем стандартные отношения двух растущих организмов. В последствии она конечно стала другом и сейчас это вспоминается со смехом на семейных ужинах. Но тогда... тогда я любил запах напалма по утрам.

Детство и юность:

Вова родился в Москве. Желание выйти раньше срока за хорошее поведение стало сюрпризом для родителей, но беглец словил жёсткое обломинго, запутавшись в пуповине и мирно ждал вызволения акушерами. В последствии выяснилось, что у мелкого парня куча бонусов была с собой в виде астмы, плохих зрения и позвоночника и ещё чего-то - нет смысла перечислять. Первые 4 года поставили в Володе личность на том уровне, которую он мог себе позволить. Он например понимал, что баба яга не настоящая на утренниках, но молчал ибо заботился о хорошем настроении его социума и прекрасной легенде воспитателей Чужой труд надо уважать!

Он был тихим, ребёнком, но сам себе на уме. Много рисовал, постоянно плавал в своих мирах. Действительно, что бы выбрать урок математики или гонки на динозаврах? Русский или полёт на марс (как тебе такое, Илон Маск)? Музыка или... хотя, впрочем, музыка была нормальной. Как и рисование. Там Вова открывался на полную.

С годами сценки на урок превратились в сценарии на месяц, проза стала поэзией, а наброски - картинами. При выборе учёбы до 11 или колледжа - всё было решено. Владимир, начавший обрастать, слушающий Боба Марли и пишущий стихи о мире, идет на дизайнера!

Поздний подростковый возраст и настоящее время:

16 лет - пора открытий. Первые серьезные вписки, первый случайный секс, первые... что-то меня не в ту степь понесло. Колледж! Вот то, что стало основой выше сказанному и ниже приведённому. Новый социум из людей, которые тебя понимают и учителей, которые набивают твой скилл - идеальное комбо. Тут наш герой учится красиво излагать свои мысли на бумаге, рисовать на пк (Photoshop, CorelDRAW), продавать продукты и себя, косит от армии по болячкам, и снова продолжает трудиться. Логотипы, слоганы, тексты, брендинги - всё выходит как себе любимому. Это уже не милый тихий мальчуган, а интересная дредастая личность, придумывающая истории на ходу, играющая на укулеле и и интересно рисующая. Но он до сих пор милый.

Колледж проходит, с ним уходят дреды, но хипповость из души не уберешь. Наш пацифист увлекается пищевой парфюмерией и узнает о способностях своего носа. Работает над проектами как технолог, при этом помогая другим отделам в рекламных кампаниях и легендах. Проекты сменяют проекты, сферы деятельности стирают грань прошлого, а генерация идей всё топит, как паровоз по млечному пути.

И в ёё планах остановок нет!

И вот он, вкусивший тысячи ароматов, черкнувший миллионы штрихов, родивший миллиарды мыслей и утопивший большинство из них под собой и своей жизнью. Осмысленный и осмыслённый, понимающий и принимающий, самокритичный и спокойный как удав, Владимир дописывает своё описание в весьма необычной форме, готовясь к чему-то кардинально новому...

Дописал. Думает: Нужна вишенка презентабельности на этом тортике креатива... что же... Придумал!

С уважением, Базыкин В.С.