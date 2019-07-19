BocharnikoNastya

Редактирование и корректура текстов на выявление грамматических, орфографических, лексических, стилистических и многих других ошибок, которые появляются в статьях из-за невнимательности или же незнании определённых правил языка.

Написание текстов по определённым тематикам. Тексты содержат в себе немаловажное количество эпитетов и других различных средств художественной выразительности, гарантированная грамотность, отсутствие каких-либо ошибок, добавление или же отсутствие полного, детального описания с добавлением «воды».