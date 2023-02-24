Владимир BochkaMasloBochkaMaslo
24 годаРоссия/Подольск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
BochkaMaslo
BochkaMaslo - это смазочные материалы по ценам от производителей с доставкой по всей России.
В ассортименте на сайте нашего магазина Вы можете заказать все виды масел от 90 ведущих производителей.
Постоянным и оптовым покупателям предоставляем скидки до 10%.
Продаем только оригинальную сертифицированную продукцию.
Осуществляем бесперебойную поставку импортных "санкционных" масел.
Действие аккаунта приостановлено!