BochkaMaslo

BochkaMaslo - это смазочные материалы по ценам от производителей с доставкой по всей России.

В ассортименте на сайте нашего магазина Вы можете заказать все виды масел от 90 ведущих производителей.

Постоянным и оптовым покупателям предоставляем скидки до 10%.

Продаем только оригинальную сертифицированную продукцию.

Осуществляем бесперебойную поставку импортных "санкционных" масел.