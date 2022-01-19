▶Давайте знакомиться!Меня зовут Виктория, я дизайнер интерьера с профильным образованием.
Что я умею?
▶ Я разрабатываю дизайнерские проекты любой сложности.
▶ Создаю фотореалистичные изображения интерьеров.
▶ Помогаю Вам из вашей планировки ”выжать максимум” и сделать красивое, а главное комфортное место мечты.
▶ Составлю смету по расходу материалов, мебели и декора.
▶ Выезжаю на объект и лично общаюсь с Вами. (г. Воронеж)
▶ Если встреча невозможна по ряду причин, работаю удалённо.
▶ Постоянно учусь и развиваюсь, слежу за новыми тенденциями в дизайне.
▶ Со мной Ваш дом заиграет новыми красками!
Мои контакты для связи:
Тел. 8-920-44-711-55
Почта: [email protected]
Инстаграм: https://www.instagram.com/boeva.design/?utm_medium=copy_link
Почему Вам стоит выбрать меня?
▶Я специалист в своей сфере. Поэтому с большим вниманием отношусь к пожеланиям заказчика и воплощаю в жизнь любые фантазии.
▶Я люблю свою работу. Ничто мне не приносит большего удовольствия, чем развитие в собственном деле.
▶У меня творческий подход к работе, а так же, нестандартное мышление. Ведь я работаю не только с интерьерами, но ещё рисую более 6-ти лет.
▶Я работаю на заранее обговорённых условиях, не нарушая сроки, предоставляя качественные услуги.
▶По своей натуре я ответственный человек, поэтому всегда выполняю свою работу качественно. Выбирая меня, Вы будете довольны отличным результатом!
Мои контакты для связи:
Тел. 8-920-44-711-55
Почта: [email protected]
Инстаграм: https://www.instagram.com/boeva.design/?utm_medium=copy_link
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