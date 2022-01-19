Только качественно, только в срок!

﻿▶Давайте знакомиться!

Меня зовут Виктория, я дизайнер интерьера с профильным образованием.

Что я умею?

▶ Я разрабатываю дизайнерские проекты любой сложности.

▶ Создаю фотореалистичные изображения интерьеров.

▶ Помогаю Вам из вашей планировки ”выжать максимум” и сделать красивое, а главное комфортное место мечты.

▶ Составлю смету по расходу материалов, мебели и декора.

▶ Выезжаю на объект и лично общаюсь с Вами. (г. Воронеж)

▶ Если встреча невозможна по ряду причин, работаю удалённо.

▶ Постоянно учусь и развиваюсь, слежу за новыми тенденциями в дизайне.

▶ Со мной Ваш дом заиграет новыми красками!

Мои контакты для связи:

Тел. 8-920-44-711-55

Почта: [email protected]

Инстаграм: https://www.instagram.com/boeva.design/?utm_medium=copy_link

Почему Вам стоит выбрать меня?

▶ Я специалист в своей сфере . Поэтому с большим вниманием отношусь к пожеланиям заказчика и воплощаю в жизнь любые фантазии.

▶ Я люблю свою работу . Ничто мне не приносит большего удовольствия, чем развитие в собственном деле.

▶ У меня творческий подход к работе , а так же, нестандартное мышление. Ведь я работаю не только с интерьерами, но ещё рисую более 6-ти лет.

▶ Я работаю на заранее обговорённых условиях , не нарушая сроки, предоставляя качественные услуги.

▶ По своей натуре я ответственный человек , поэтому всегда выполняю свою работу качественно. Выбирая меня, Вы будете довольны отличным результатом!

Мои контакты для связи:

Тел. 8-920-44-711-55

Почта: [email protected]

Инстаграм: https://www.instagram.com/boeva.design/?utm_medium=copy_link