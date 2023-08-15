Привет, я Аня ❤️ Я UI/UX designer!

Я не буду скрывать, мир дизайна для меня новый мир и новый путь. Но я наконец-то чувствую, что нашла свое дело. Я вижу то, чего не могут другие, я чувствую желания клиента так, как никто другой и предлагаю, как никто другой.

Вместе мы воплотим Вашу задумку, потому что я знаю, как это сделать. Я прочитаю ваши мысли и стану вашим инструментом в мире дизайна, чтобы создать что-то особенное и уникальное именно для вас.

Потому что Ваш успех - это мой успех и мой шаг на пути к совершенству ⭐️

Моя любовь - создать продукт, который будет в центре внимания, повысит конверсию и заставит клиента с удовольствием вернуться туда, где ему комфортно.

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Мои навыки

• Веб-дизайн (UX/UI)

• Мобильный дизайн (UX/UI)

• Landing page

• E-commerce

• Prototyping

• sales b2b