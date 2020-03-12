Профессиональный верстальщик
Мои навыки:
-HTML5
-CSS3
-JS
-Jquery
-Sass
-Gulp
-Адаптивная верстка
-Bootstrap4
Почему я занимаюсь версткой?
Я когда сижу и верстаю страницы получаю большое удовольствие,
я очень сильно люблю заниматься тем делом которое мне нравится
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Портфолио
- Сайт "Nergidro"107 просмотров
- Сайт для дизайнера "Serge Apare"129 просмотров
- Страница для сайта top10studio118 просмотров
- Сайт "Добрый картон"152 просмотра
HTML-верстка
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