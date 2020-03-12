Профессиональный верстальщик

Мои навыки:

-HTML5

﻿-CSS3

﻿-JS

﻿-Jquery

﻿-Sass

﻿-Gulp

﻿-Адаптивная верстка

﻿-Bootstrap4

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Почему я занимаюсь версткой?

﻿Я когда сижу и верстаю страницы получаю большое удовольствие,

﻿я очень сильно люблю заниматься тем делом которое мне нравится