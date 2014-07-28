Переводчик Испанского (главное), писание трэков, фотография !

Только начал разбираться в теме "фриланс", это довольно интересно.

Цель моя научится и профессионально предоставлять свои услуги заказчикам, а услуги которые я предлагаю это перевод с/на Испанский язык. Языком владею как родным т.к. жил в Испании 10 лет, правда опыта по переводам пока нет, но стремлюсь этому научится !

Стоимость услуг 50р / 1800 знаков с пробелами, буду стараться и с уважением относится к заказам, соблюдая все сроки !

Так же, пишу музыку на компьютере в Musik Maker, стили разные, хип-хоп, даб-стэп, кубную, если интересно могу продемонстрировать свои творения !

И еще увлекаюсь фотографией, владею техникой Canon-60D !