Bogdan1736

1. Услуги на данный момент.• HTML и CSS: верстка по шаблону psd; адаптивная верстка.• JavaScript: база.• jQuery: база; умение использовать готовые решения.• PHP: база.• MySQL: умение работать с базами данных• WordPress: установка и настройка плагинов; кастомизация тем.• Photoshop: минимальные знания, чтобы уметь порезать psd шаблон.2. Создаю сайты на заказ, интернет магазины, информационные сайты, верстка по шаблону psd.3. Создаю сайты около 1-го года есть несколько крупный проектов, также есть свои проекты.4. Стоимость 1-го часа работы - 8$.