BogdanFronted

Привет я Frontend разработчик верстаю сайты очень быстро и качественно. - HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Работая с нами вы экономите: Деньги. Качественно разрабатываем адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна +Я не ЖАДНЫЙ! Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой мы бесплатно и сразу исправляем свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже. Есть возможность работать по договору (безнал). С нами удобно работать и нам важно что бы клиент остался доволен! Я подчеркнул в заголовке слово нами потомучто нас 2 человек я работаю над дизайном,а друг работает над бекэндом сразу говорю что у нас бэкенд на языке c# net6.0 Связь: -E-mail: [email protected] -Телеграм: @firuz_2_005 Ответственность: - готов приступить уже - всегда довожу дело до конца - не нарушаю сроков - даю консультации по макету - не беру предоплату* - всегда на связи Род занятий: - Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код. - Верстаю из PSD, Figma - Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина - CSS3\JS анимация сайтов. - Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов. Технологии: - HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ. Связь: -E-mail: [email protected] -Телеграм: @firuz_2_005 Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом: WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее. Образование: - еще учусь в универе. * окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком