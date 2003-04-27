Обработка, ретушь, перевод, коррекция
Добрый день!
1
Нужно обработать фотографию? Может ретушь? Отлично, Вы нашли того кто Вам нужен.
Я занимаюсь обработкой фото в Lightroom и Photoshop, вы можете увидеть пример моих работ. Могу сделать цветокоррекцию, убрать прыщики и подобные "косячки"наложить водяной знак и в целом многое другое, уточняйте, быстро вам отвечу.
2
Я являюсь носителем двух языков - украинский и русский, а также владею английским на среднем (В1) уровне.
Что я могу? Например, могу переводить текст с одного языка на другой.
Могу многое, так что жду предложений!
Спасибо что прочитали это
Хорошего дня :)