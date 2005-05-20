Мне всегда говорили, что моя сильная сторона - выполнять любую работу на "отлично", и теперь моя задача - доказать Вам это.

Меня зовут Богдан, и я очень люблю Веб дизайн. Серьёзно, я готов проводить в Figma всё своё свободное время. Я всё время развиваюсь: обучаюсь вёрстке сайтов, работе в WordPress, Flexbe. Прохожу множество курсов (например, курсы от WayUp).

К каждому заказу отношусь ответственно, предлагаю свежие идеи, готов вести переговоры в Telegram и ВК.

Количество правок в работе, разумеется не ограничено. Пишите - всё исправлю.

Отвечаю в соцсетях почти сразу - Вам не придётся ждать несколько часов)

https://t.me/Bogdanenok - мой Telegram

https://vk.com/pyatnistic - мой ВК

В портфолио представлены мои работы. Поможете мне сделать его больше и красочнее? (～￣▽￣)～